شكرا لقرائتكم وزير المالية: 37% نسبة إيرادات القطاع غير النفطي بالسعودية حاليًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال محمد الجدعان، وزير المالية: إن السعودية استطاعت أن تنوع مصادر إيراداتها خلال الـ7 سنوات الماضية ووصلت نسبة عائداتها الحالية من القطاع غير النفطي إلى 37%، محققة نقلة نوعية في تعزيز حجم الإيرادات.

ولفت خلال مشاركته بجلسة في منتدى قطر الاقتصادي وتنظمه “بلومبرج” بمدينة الدوحة، إلى ضرورة التعامل مع المشكلات التي تواجه حركة التجارة الدولية بمنطقة البحر الأحمر.

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وأشار إلى وجود مشاكل بالشحن البحري وأثناء عبور السفن، مؤكدًا على أهمية التعامل مع هذه المشكلات والأزمات.

ونوّه وزير المالية بأن الهدف الرئيسي لرؤية السعودية 2030 يعد التحوط من تراجع أسعار النفط، موضحًا أن السعودية تتوخى الحذر حول ربط الإنفاق مع عائدات النفط، لافتًا إلى ارتفاع العائدات النفطية للسعودية بنهاية 2023 لتتجاوز المتوقع بالميزانية، وذلك بالرغم من تراجع أسعار النفط بنسبة 20% تقريبًا إلى جانب تراجع الإنتاج بنسبة 17%.

وكانت وزارة المالية أعلنت بوقت سابق عن تسجيل إيرادات نفطية تصل قيمتها إلى 182 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وارتفعت إجمالي إيرادات المملكة غير النفطية لتصل إلى 111.5 مليار ريال بمعدل نمو 9%، بينما سجلت الميزانية عجزًا بنحو 12.4 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024.