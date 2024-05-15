شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأربعاء.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس: إن المزاد يكون عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

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خطوات المشاركة في المزاد

وتابعت أن خطوات المشاركة في المزاد تشمل: الدخول على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي ثم اختيار أيقونتي المرور، وخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.