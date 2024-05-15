شكرا لقرائتكم موسم الحج 1445 .. المملكة تسخّر جهودها لراحة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تهتم رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بضيوف الرحمن، وتُسهّل أداء فريضة الحج لإنجاح رحلتهم بأمن وأمان وسلام، انطلاقًا وامتدادًا لحرص المملكة العربية السعودية على تيسير أداء مناسك الحج على الحجاج من جميع الدول العربية والإسلامية.

رفع مستوى التنسيق

وبالأمس دعا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، “جميع القطاعات العاملة في الحج إلى رفع مستوى التنسيق ودرجة الجاهزية لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، إنفاذًا لتوجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة”، في الوقت الذي جدّد فيه التأكيد على ضرورة تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع المخالفين للوصول إلى حج آمن ومميز”.

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بدوره بيَّن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن من أسس النجاح، “التناغم والتنسيق مع المنظومة الأمنية، وهيئة العناية بالحرمين، وشركاء النجاح من القطاعات العاملة في الحرمين الشريفين، والعمل معًا بروح الفريق الواحد، للتغلب على مصاعب الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن، ومحدودية وجودهم في المكان والزمان، ونيل شرف خدمتهم بالتميز، كلٌ في تخصصه، للخروج بموسم حج استثنائي”.

خدمة أجير الحج

وقبل أيام أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق منصة “أجير الحج” خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ، بهدف إتاحة عقود عمل موسمية للمواطنين والمقيمين الراغبين في العمل خلال موسم الحج، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين، وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك.

تعزيز مرونة القوى العاملة

وتهدف المنصة إلى تحقيق عدد من الأهداف، يأتي في مقدمتها تعزيز مرونة القوى العاملة، ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، فيما تُتاح الخدمة إلكترونيًا بشكل مُبسّط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني.

وحول الموضوع ذاته، صرّح متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، “بأن المنصة تهدف إلى إتاحة فرص العمل الموسمية للأفراد، إضافة إلى استفادة المنشآت من القوى العاملة المحلية في المملكة من خلال منصة “أجير” في موسم الحج، وأشار إلى أن الخدمة تُسهم في خدمة أصحاب العلاقة التعاقدية، سواءً المستفيد أو المنشأة المُصرّح لها من الجهات المعنية من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال موسم الحج، لافتا إلى أن هذا يكون من خلال إصدار تصاريح عمل مؤقتة للأعمال الموسمية، مما يُسهّل ويساعد في مرونة عمل المنشأة خلال موسم الحج”.

مبادرة رافد الحرمين

بدورها سخرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين جهودها المُكثّفة بتقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية، لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة وسلام، وتزامنًا مع انطلاق موسم الحج لهذا العام 1445هـ، أطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع جامعة أم القرى مبادرة “رافد الحرمين“، بهدف تدريب وتأهيل مائة ألف عامل وتطوير مهاراتهم، وصقل خبراتهم في كل القطاعات العامة والخاصة، والقطاعات غير الربحية في موسم الحج لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وأتاحت للمتقدم حرية الاختيار في تلقي التدريب من خلال الحضور الفعلي أو عن بُعد، حيث يتم التقديم على المبادرة إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية.

وتُقدم المبادرة أربعة برامج تدريبية أساسية، لتعزيز القدرات البشرية، وهي برنامج إثراء ضيوف الرحمن، وذلك بتعريف المتدربين بالاحتياجات الدينية والثقافات الخاصة بالمعتمرين والحجاج، وبرنامج امتثال الرقابة وضمان الجودة لتقديم المساعدات الطبية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ، وبرنامج مهارات الذكاء الاجتماعي لتعزيز مهارات التواصل مع الزوار، وبرنامج التفويج وإدارة الحشود لضمان السلامة العامة.