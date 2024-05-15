شكرا لقرائتكم لا حج بلا تصريح.. المملكة تتصدى لحملات الحج المشبوهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تظهر كل عام مع اقتراب موسم الحج مكاتب وهمية تمارس طرقًا متعددة للنصب والاحتيال تدعي أنها مكاتب حج نظامية تقدم حملات حج مخفضة الأسعار، الأمر الذي يحدو الجهات الأمنية في المملكة التحذير من تلك المواقع الإلكترونية المشبوهة ومن تلك الحملات الوهمية، باعتبارها مواقع تعنى بالتصيد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين ونصب أساليبهم المشبوهة على قاصدي الحج.

لا حج بلا تصريح

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن رصدها إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مخفضة الأمر الذي دعاها لتحذير الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لتلك الحملات التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول.

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وأوضحت الوزارة أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة “نسك حج” للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج، كما أكدت الوزارة على أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

تحذيرات أمنية

من جانبه أعلن الأمن العام القبض على مواطن و4 مقيمين من الجنسية المصرية، بحادثين منفصلين في منطقة مكة، لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما كان قد حذر الأمن العام المواطنين والمقيمين من الاستجابة للإعلانات المشبوهة عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، أو حتى تأمين وسائل النقل وغيرها من الإعلانات المضللة.

كما أوضح أنه سيتم تطبيقه للعقوبات المقررة نظامًا بحق المخالفين، وأكد الأمن العام أن مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة في بيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة نيابة الحجاج، ويمكن شراؤها أو تتبع تنفيذها من خلال الموقع الرسمي للمشروع أو المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة إحسان، أو منافذ البيع المعتمدة، كما تم تخصيص الرقم الموحد لاستقبال الاستفسارات.

عقوبات صارمة

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه بدءًا من 25 من ذو القعدة وحتى 14 ذو الحجة للعام الحالي، سيتم تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم من دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10,000) ريال على من يخالف الأنظمة وعلى أن يتم مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي كما سيتم ترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

كما أشارت الداخلية إلى عقوبة كل من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح هي السجن، والتي تصل لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، محذرة حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة.