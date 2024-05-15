آلية تقديم الدعم السكني

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الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج سكني أنه مستمر في تقديم الدعم، ويختلف الدعم السكني حسب اختيار المنتج، وتعتبر الأرض السكنية أحد أنواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني الاستفادة من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني.

جاء ذلك ردًّا من سكني على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء.

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التزامات البناء الذاتي

في سياق آخر، لفت سكني إلى أن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي كما يلي:

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني. 2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات. 3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم. 4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.

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