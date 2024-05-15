شكرا لقرائتكم رئيس وزراء باكستان: السعودية قصة نجاح مدهشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول المملكة العربية السعودية بالكامل خلال الأعوام الماضية، وحقق فيها نجاحًا مبهرًا، ويعود ذلك إلى رؤية ولي العهد الحكيمة والرشيدة.

قصة نجاح مشرفة

وأضاف شهباز، خلال مقابلة مع قناة “العربية”، أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي نموذج يحتذى به من قبل الكثير من دول العالم، وأصبحت السعودية من أسرع الاقتصادات نموًّا حول العالم.

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واعتبر أن منتدى الاقتصاد العالمي الأخير الذي استضافته المملكة العربية السعودية، يجسد قصة نجاح مشرفة.

توطيد العلاقات بين السعودية وباكستان

وأشار إلى زيارة الوفد السعودية لباكستان خلال الشهر الماضي، موضحًا أنها أول مرة يزور فيها وفد سعودي كبير البلاد منذ عدة عقود، وهذا يعبر عن الاهتمام لتوطيد العلاقات بين البلدين ودعم باكستان.

وأضاف: “لن ننسى مساعدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والسعودية وقفت معنا في السراء والضراء وهذا أمر لن ينساه الباكستانيون”.

الاقتصاد الباكستاني

عانى الاقتصاد الباكستاني من ضائقة مالية بعد تعثر مع صندوق النقد الدولي بسبب أهداف ضريبية أدت إلى تأخير صرف أقساط القروض. وزاد الوضع سوءًا بسبب الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد وقلصت نموها بمقدار النصف العام الماضي، بحسب “بلومبرغ”.

لكن رئيس الوزراء الجديد، بدأ في مارس بإعادة التفاوض مع الصندوق، وحصلت بلاده على موافقة مبدئية لتقديم دفعة أخيرة من برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

ديون باكستان

نجحت باكستان في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي، رغم أنها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات الصندوق، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية التي تبدأ في يوليو أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.