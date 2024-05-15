شكرا لقرائتكم لحظة ضبط 264 ألف كجم بحريات منتهية الصلاحية بشركة أسماك كبيرة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عرضت قناة الإخبارية، مساء الثلاثاء، تقريرًا يثق لحظة مداهمة لجنة من وزارة التجارة شركة أسماك كبيرة بالرياض.

تلاعب بصلاحية المنتجات

وبحسب التقرير فإن الشركة تتلاعب بتاريخ الصلاحية للمنتجات، حيث ضبطت فرق الرقابة 264 ألف كجم من البحريات منتهية الصلاحية، كما ضبطت الفرق، 800 ألف عبوة تستخدم لتعبئة المنتجات الفاسدة منتهية الصلاحية.

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وقال مدير إدارة الحملات الأمنية بوزارة التجارة محمد الشهري، في تصريحات لبرنامج “الراصد”: إنهم حصلوا على معلومات بشأن إحدى الشركات تقوم باستيراد روبيان مجمد وتعطيها تواريخ إنتاج جديدة لإيهام المستهلك بأنها جديدة، حيث اتضحت المخالفات بعد المداهمة لمقر الشركة.