شكرا لقرائتكم توضيح من التأمينات بشأن نظام تبادل المنافع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المستفيدين من نظام تبادل المنافع والأسئلة الشائعة حوله.

نظام تبادل المنافع

وأوضحت التأمينات عبر منصة إكس: أنه يستفيد من نظام تبادل المنافع كل مشترك خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري أو العكس، حيث يحق للمشترك طلب ضم مدة اشتراكه السابقة إلى مدة اشتراكه الحالية في النظام الأخير.

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المقصود بنظام تبادل المنافع

ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام يتيح للمشترك الخاضع لنظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري وله مدة اشتراك سابقة في نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس ضم مدة اشتراكه في النظام الأول إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير، وذلك للاستفادة من تلك المدد عند تسوية مستحقاته التقاعدية.