السعودية | أمير منطقة تبوك يثمن للبروفيسور ” العطوي ” إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_تبوك

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، البادرة المتميزة التي قام بها البروفيسور مسعد بن عيد العطوي – عضو مجلس الشورى ورئيس نادي تبوك الأدبي سابقاً – والمتمثلة في إهدائه مكتبته الخاصة لجامعة تبوك والتي تضم أكثر من 15 ألف كتاب، وعدد من المخطوطات التاريخية والعلمية المعاصرة، وأمهات الكتب القديمة في مختلف العلوم والآداب.

وعدَّ الأمير فهد بن سلطان ما قام به البروفيسور “العطوي” من بادرة عملاً عظيماً، وأسهماً كبيراً في دعم الحركة العلمية والثقافية بالمنطقة ، وأن هذه البادرة إن دلت إنما تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي، مقدماً سموه الشكر والتقدير للبروفيسور مسعد العطوي، ومتمنياً له دوام التوفيق والسداد.

من جهته أعرب ” العطوي ” عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة من سموه ، واهتمامه ودعمه لكل مايثري الساحة الثقافية والأدبية بالمنطقة ، كما أعرب عن سعادته بما قدمه لجامعة تبوك، مؤكداً أن هذه البادرة منه تأتي لضمان إستفادة الأبناء جيل بعد جيل بهذه المحصلة، وضمان ديمومتها وحفظها، خالصةً لوجه الله تعالى.