السعودية | محافظ الخرج يرعى حفل مدارس النخبة .. ويكرّم المدارس المتميزة للعام الحالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم، حفل تخريج الدفعة السادسة والعشرين من طلاب ثانوية النخبة الأهلية للعام الدراسي 1445هـ، وكَرّم مدارس التعليم العام التي حققت المستوى الذهبي في الأنشطة للعام الدراسي الحالي بحضور مدير التعليم بالمحافظة الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، والقيادات التربوية بتعليم الخرج.

تخلل الحفل مسيرة للطلاب الخريجين وعدد من الكلمات واللوحات الإنشادية.

وهنأ سموه الطلاب الخريجين، مثمناً الجهود المبذولة من أسر الطلاب ومن إدارة التعليم والمدارس.

وفي الختام كرّم سمو المحافظ الخريجين والمدارس المتميزة في النشاط الطلابي بتعليم الخرج.