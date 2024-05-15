السعودية | اختتام فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ ١٩

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ ١٩ بعد أكثر من أسبوعين من الفعاليات المتنوعة استقبل خلالها مليون زائر، وفقًا للإحصائيات.

وشهد المهرجان الذي أقيم خلال هذا العام برعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نهار محافظ الطائف في منتزه الردف إقبالاً كبيراً من قبل الزوار وتفاعلاً أكبر من قبل الجهات المتخصصة، وسجل نجاحًا ملحوظًا في استقطاب الزوار من أهالي الطائف والقادمين من خارج الطائف.

وقدم المهرجان الذي حظي بمشاركة واسعة من العارضين مزارعي ومصنعي الورد الذين تجاوز عددهم ٨٠ عارضاً أكثر من ٧٧ فعالية متنوعة تجاوزت حدود موقع المهرجان على مصانع ومزارع والورد والأسواق التي شهدت أيضاً مسيرة ورد الطائف.

وقد اُستحدثت هذا العام العديد من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف شرائح المجتمع كان من أبرزها مسيرة الورد وجادة الورد التي تضم العارضين والمشاركين والفنون الخاصة بالورد وعروض الفرق الشعبية، وعروض الصقور والطيور السعودية وفعاليات أخرى متنوعة.