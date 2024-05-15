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تراند اليوم : الكشف عن إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ الحرب على غزة

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صحيفة الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي آخر خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب إيرا يائير غيسبان، البالغ من العمر 19 عاما، لقي مصرعه خلال مشاركته في المعارك جنوبي قطاع غزة، حيث تجري هناك اشتباكات عنيفة.

وبمقتل هذا الجندي، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 621 قتيلا، بين ضابط وجندي.

يشار إلى أنه خلال الساعات الماضية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما لا يقل عن 13 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك بقطاع غزة، الثلاثاء، من بينهم 4 "جروحهم خطيرة".

وبلغ عدد الإصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، حوالي 3500 جريح بمختلف الإصابات.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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