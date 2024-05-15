الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أفصح المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس الحالية.

ووفقًا لتقرير المركز، من المتوقع أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبب جريان السيول، مع رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد في بعض مناطق جازان وعسير والباحة.

أما في مناطق الرياض والشرقية والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما ستزداد قوة الرياح السطحية والغبار في أجزاء من شمال المملكة.

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