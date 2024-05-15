السعودية | رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين يؤكد جاهزية الرئاسة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

‎أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة أطلقت خطتها الاستباقية لموسم حج 1445هـ، مدعومة بحزمة من المبادرات النوعية لتهيئة الأجواء التعبدية لضيوف الرحمن؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتقديم أفضل الخدمات الدينية لحجاج بيت الله الحرام.

وثمَّن معاليه جهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- على خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم.