السعودية | «البلسم» تختتم حملتها الطبية في اليمن وتنجح في إجراء 251 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية للكبار والأطفال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أحمد حماد

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة التداخلية في الجمهورية اليمنية، 251 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية خلال البرنامج المنفذ في الفترة من 4 إلى 15 مايو 2024 لعلاج مرضى القلب من الكبار والأطفال، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.

أجريت العمليات الجراحية بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، وتمكن فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم 24 طبيبا وممرضا وفنيا، من الانتهاء من 25 عملية قلب مفتوح و166 قسطرة تداخلية للكبار، و3 عمليات قلب مفتوح و57 قسطرة تداخلية للأطفال، جميعها ناجحة -بفضل الله- بالتعاون مع مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية اليمنية.

ويأتي البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة التداخلية في الجمهورية اليمنية، امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.

وقال د. أحمد الأحمري، المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، إن هذه الرحلة جاءت ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثية والأعمال الإنسانية، للتخفيف من معاناة المرضى المحتاجين للرعاية الطبية في اليمن.

وأشار الأحمري إلى أن عمل الفريق الطبي لم يقتصر على تقديم العلاج وإجراء العمليات فقط، بل شمل أيضًا تطوير مستوى الخدمة الطبية في اليمن من خلال تمكين الفرق الطبية المحلية وتدريبهم، وتزويدهم بالأجهزة الطبية اللازمة التي ستبقى في مقر الحملة بعد انتهاء الرحلة ليستفيد منها الفريق الطبي اليمني بشكل مستدام.

وتعد زيارة فريق جمعية «البلسم» إلى الجمهورية اليمنية هي ثالث أعمال الجمعية بعد توقيع اتفاقية التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي كانت باكورتها حملة طبية في جمهورية قرغيزستان خلال نوفمبر الماضي، تلتها حملة طبية في جمهورية تشاد خلال شهر يناير، أسفرت الحملتان عن إجراء 112 جراحة قلب، و 70 جراحة مخ وأعصاب تكللت جميعها بالنجاح، والكشف على 300 مريض وتقديم الرعاية الصحية والاستشارات الطبية والأدوية اللازمة لهم.