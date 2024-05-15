كشفت صور نادرة عن لمحة من حياة الطلاب في مدرسة السعودية بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض عام 1974، وذلك قبل 50 عامًا.

وتعكس الصور بساطة الحياة في تلك الحقبة، حيث يظهر الطلاب بملابسهم البسيطة وهم جالسون على مقاعد خشبية في الصفوف الدراسية.

وتركز بعض الصور على حصة التربية الفنية، حيث يظهر الطلاب وهم يرسمون ويبدعون بأعمالهم الفنية.

وتُثير هذه الصور ذكريات جميلة لدى جيل الماضي، وتُقدم لمحة عن نظام التعليم في المملكة العربية السعودية قبل 50 عامًا.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لقطات نادرة لطلاب المدرسة السعودية في المجمعة والكشف عن تاريخ التقاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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