شكرا لقرائتكم خبر عن 317 طالبًا وطالبة بتعليم جازان يتأهلون لتصفيات مسابقة المهارات الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأهل 317 طالبًا وطالبة من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان؛ للتصفيات النهائية على مستوى المملكة في مسابقة المهارات الثقافية في نسختها الثانية، التي أطلقتها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم؛ بهدف زيادة قدرة الأجيال الناشئة على الإبداع، والتميز، والمشاركة في صنع مستقبل حافل بالثقافة والفنون. المسارات الفائزة وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أن الطلبة يمثلون مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة والابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتأهلوا للمرحلة النهائية على مستوى المملكة في مسارات المسابقة العشرة، وذلك بعد فوزهم في مسابقة المهارات الثقافية على مستوى منطقة جازان، حيث نالت 6 مسارات أعلى نسبة من الفوز وهي الرسم 50، والخط العربي 46، والتصوير 44، والقصة القصيرة 40، والغناء 37، ومسار الأفلام 32، فيما نالت المسارات الأربعة المتبقية الشعر 21، ومسار المانجا 21، ومسار العزف 13، ومسار المسرح 13 طالبًا وطالبة.

وقدم التهنئة للطلبة على الفوز على مستوى المنطقة والتأهل إلى المرحلة النهائية على مستوى المملكة متمنيًا لهم التوفيق والتميّز وتحقيق الجوائز.

يُشار إلى أن المسابقة تهدف لتطوير وتنمية المواهب في المجالات الثقافية والفنية، بما يتسق مع رؤية المملكة 2030، عبر اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الثقافية والفنية والمحافظة على إرث المملكة الثقافي ورفع الوعي به، وتوجيه شغف الطلاب والطالبات لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات.