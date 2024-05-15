شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تقوم بتجريف التربة يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين السودانية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.