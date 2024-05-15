في يوم الأسرة.. ورشة للنيابة العامة تناقش تعزيز الترابط الأسري

الدمام - شريف احمد - أقامت النيابة العامة ممثلة في نيابة الأسرة والأحداث ورشة بعنوان "الأسرة في ميزان النيابة العامة"، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للأُسر الذي يوافق 15 مايو من كل عام.وتناولت الورشة عدة موضوعات تضمنت مكانة الأسرة في أنظمة الدولة، وأثر المخدرات ووسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة، ومبادرة الصلح الجنائي.واستعرض المتحدثون أفضل الممارسات المهنية في الإجراءات الجزائية التي تباشرها النيابة العامة في الحماية العدلية للأسرة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وسبل تعزيز ترابطها، والمحافظة على كيانها في المجتمع.ويعد الصلح الجنائي أحد المبادرات النوعية التي تبنتها النيابة العامة لتعزيز المحافظة على الاستقرار الأسري، والحد من المشكلات الأسرية وإنهاء القضايا صلحاً دون إحالتها للمحاكم المختصة؛ حيث باشرت وحدات الصلح بنيابات المملكة نحو 15500 قضية، وانتهت منها صلحاً أكثر من 8000 قضية.