السعودية | “فلكية جدة”: التربيع الأول لشهر ذي القعدة يزيّن السماء اليوم

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “فلكية جدة”: التربيع الأول لشهر ذي القعدة يزيّن السماء اليوم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
يرصد قمر التربيع الأول لشهر ذي القعدة، اليوم الأربعاء، بسماء العالم العربي، وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرُّف على تفاصيل سطحه.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ أن القمر سيشرق عند الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الشرقي، وسيتبع ذلك وصوله لحظة التربيع الأول عند الساعة 02:47 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرّمة، ويكون قد أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر.
وبيَّن أنه سيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وبعد بداية الليل سيظهر نجم قلب الأسد قرب القمر وسيشاهدان سوياً إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وعدّ أبو زاهرة؛ فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلماً، وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بوساطة المنظار أو تليسكوب صغير؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرهما تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي؛ نظراً لتداخل الضوء والظلال؛ ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.
يُشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.