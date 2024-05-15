السعودية | “فلكية جدة”: التربيع الأول لشهر ذي القعدة يزيّن السماء اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يرصد قمر التربيع الأول لشهر ذي القعدة، اليوم الأربعاء، بسماء العالم العربي، وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرُّف على تفاصيل سطحه.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ أن القمر سيشرق عند الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الشرقي، وسيتبع ذلك وصوله لحظة التربيع الأول عند الساعة 02:47 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرّمة، ويكون قد أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وبيَّن أنه سيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وبعد بداية الليل سيظهر نجم قلب الأسد قرب القمر وسيشاهدان سوياً إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.