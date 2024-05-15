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صدور 14 أمرًا ملكيًا.. إعفاءات وتعيينات بعدد من الجهات والوزارات

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي عن صدور عدد من الأوامر الملكية اليوم الأربعاء.
وجاءت الأوامر الملكية كالتالي:

  1. أمر ملكي: يعين صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

  2. أمر ملكي: يعفى عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه.

  3. أمر ملكي: يكلف صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

  4. أمر ملكي: يعين عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

  5. أمر ملكي : تعفى الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها.

  6. أمر ملكي: يعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

  7. أمر ملكي: تعين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

  8. أمر ملكي: يعين مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

  9. أمر ملكي: يعين سامي بن عبدالله مقيم نائباً لرئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

  10. أمر ملكي: يعين الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

  11. أمر ملكي: يعين عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

  12. أمر ملكي: يعين عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

  13. أمر ملكي: يعين عبدالله بن علي بن محمد الأحمري مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

  14. أمر ملكي: يعين أنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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