شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء سنغافورة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى لورنس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والرقي. This is a Twitter Status يهنئ جيريمايا مانيلي بانتخابه رئيساً للوزراء في This is a Twitter Status This is a Twitter Status
للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والرقي. This is a Twitter Status يهنئ جيريمايا مانيلي بانتخابه رئيساً للوزراء في This is a Twitter Status This is a Twitter Status
للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#ولي_العهد يهنئ جيريمايا مانيلي بانتخابه رئيساً للوزراء في #جزر_سليمان #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) May 9, 2024
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