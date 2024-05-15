شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يلزم "رعاية ذوي الإعاقة" بالتوسع في استقطاب الكفاءات ومعالجة تسرب موظفيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1444/1445 هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقرر المجلس أنه على هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - العمل على معالجة أسباب التسرب في موظفيها، والتوسع في استقطاب الكفاءات المؤهلة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما على الهيئة زيادة التواصل والتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ لرفع مستوى الوعي، والالتزام بالمعايير والممارسات التي تتبناها الهيئة؛ لتحقيق جودة حياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعلى الهيئة - بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية - الإسراع في عملية التحول الرقمي، وتوفير الممكنات الداعمة له.
وقرر المجلس أنه على هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - العمل على معالجة أسباب التسرب في موظفيها، والتوسع في استقطاب الكفاءات المؤهلة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
إعادة هيكلةوأوضح أنه على الهيئة إعادة النظر في رؤيتها وهيكلها التنظيمي؛ ليواكبا متطلبات الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل مع ظروف البيئة الداخلية والخارجية للهيئة.
كما على الهيئة زيادة التواصل والتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ لرفع مستوى الوعي، والالتزام بالمعايير والممارسات التي تتبناها الهيئة؛ لتحقيق جودة حياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعلى الهيئة - بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية - الإسراع في عملية التحول الرقمي، وتوفير الممكنات الداعمة له.