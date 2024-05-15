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%100 نسبة المباني المملوكة لأمانة الشرقية

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تصدرت أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة محافظة حفر الباطن في نسبة المباني المملوكة، حيث بلغت النسبة 100%، في المقابل تساوى كل من أمانات مكة المكرمة والقصيم، والجوف والباحة ونجران في المباني المملوكة بنسبة 99%، بينما سجلت المباني المملوكة لأمانات عسير وحائل والأحساء نسبة 97%، وسجلت أمانة منطقة الحدود الشمالية نسبة 96%.

وجاءت أمانتي الرياض وجازان بنسبة 95%، وتبوك 94%، والمدينة المنورة 93%، والطائف 92%، بينما سجل ديوان عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأقل في المباني المملوكة بنسبة 30%، وذلك وفقًا لتقرير الشؤون البلدية لعام 2023.

المباني المستأجرة بأمانات

الرياض

20

المدينة المنورة

11

جازان

10

عسير

9

تبوك

9

الطائف

8

حائل

6

الحدود الشمالية

4

القصيم

3

جدة

2

الأحساء

2

ديوان عام الوزارة

16


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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