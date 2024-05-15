%100 نسبة المباني المملوكة لأمانة الشرقية

تصدرت أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة محافظة حفر الباطن في نسبة المباني المملوكة، حيث بلغت النسبة 100%، في المقابل تساوى كل من أمانات مكة المكرمة والقصيم، والجوف والباحة ونجران في المباني المملوكة بنسبة 99%، بينما سجلت المباني المملوكة لأمانات عسير وحائل والأحساء نسبة 97%، وسجلت أمانة منطقة الحدود الشمالية نسبة 96%.

وجاءت أمانتي الرياض وجازان بنسبة 95%، وتبوك 94%، والمدينة المنورة 93%، والطائف 92%، بينما سجل ديوان عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأقل في المباني المملوكة بنسبة 30%، وذلك وفقًا لتقرير الشؤون البلدية لعام 2023.

المباني المستأجرة بأمانات

الرياض

20

المدينة المنورة

11

جازان

10

عسير

9

تبوك

9

الطائف

8

حائل

6

الحدود الشمالية

4

القصيم

3

جدة

2

الأحساء

2

ديوان عام الوزارة

16