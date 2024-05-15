%40 زيادة استيعابية في منشآت تدريب الشرقية

أكد مدير عام التدريب المهني والتقني في المنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، لـ« دوت الخليج »، زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 40% في جميع المنشآت التدريبية المهنية والتقنية بالمنطقة، بينما تشير البيانات الإحصائية إلى أن إجمالي المتدربين في كل المنشآت 27 ألف متدرب ومتدربة، مؤكدًا حصول المؤسسة على الدرجة الأولى في اختيار الخريجين من المرحلة المتوسطة، وهو الخيار الأنسب، خصوصًا في التوجه المقبل إلى سوق العمل. وقال بدر: «للمؤسسة في المنطقة الشرقية دور في تنفيذ برامج داخل مدارس التعليم العام، لتوضيح دور الثانويات الصناعية، والكليات التقنية، والمجالات والمسارات التدريبية فيها، وبيان احتياج سوق العمل حاليًا، وإيضاح الأرقام الكبيرة من الفرص الوظيفية كبنية تحتية للرفع من الاقتصاد وتحقيق الغايات»، مشيرًا إلى أن معرض «مبتكرون 2024» تحت عنوان «إلهام وابتكار» في الدمام استهدف متدربي ومتدربات المعاهد الثانوية الصناعية، والكليات التقنية، ومنشآت التدريب الأهلي، ومعاهد الشركات الإستراتيجية بالمنطقة الشرقية، ومَن فازوا بمسابقات عالمية، ويحصل أصحاب المشاريع الفائزة من المؤسسة على مكافآت مالية ودعم متكامل، سعيا لترجمة مشاريعهم على أرض الواقع. ويهدف المعرض إلى تعزيز مفهوم التدريب التقني والمهني، وإطلاق التفكير الابتكاري في 4 مسارات مختلفة: «التعليم والتدريب، والصحة والسلامة المهنية، والبيئة، والاقتصاد والتنمية»، وتعريف المجتمع الخارجي بمخرجات التدريب التقني والمهني من خلال اطْلَاعِهِم على المشاريع الابتكارية والمصممة من متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية في المنطقة الشرقية، وحثهم على استخدام تقنيات حديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والروبوتات والأتمتة، والواقع المعزز. مشاريع متقدمة لمعرض مبتكرون أكثر من 50 مشروعا ابتكاريا 20 مشروعا للعرض إشراف 11 مشرفا ومشرفة 5 محكمين لتقديم عدد من الأفكار التقنية في المسارات المحددة 80 متقدما عند بدء التسجيل 1500 مستفيد من ورش العمل



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