شكرا لمتابعة خبر عن قصة وفاء طالب لمعلمه المتوفي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة رائعة ، قدم طالب بإحدى مدارس المملكة ، درساً في الوفاء لمعلمه المتوفي .

وأظهر مقطع فيديو ، الطالب وهو يُلقي كلمو عن معلمه المتوفي ، قائلاً : ” أرجو من المعلمين والطلاب الدعاء لأستاذنا الراحل محمد سليمان رحمه الله ، وأن يعفو الله عنه ويسكنه فسيح جناته ” .

كما قام الطالب بدعوة زملائه والمعلمين لتناول الإفطار بنية الصدقة عنه .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ، مشيدين بالطالب ، وعلق أحدهم قائلاً : ” يا حبي لك بسم الله عليه الله يحفظه لأمه وأبوه ” ، بينما قال آخر : ” جزاه الله خير وجعله قرة عين لوالديه وعزاً للإسلام والمسلمين ” .