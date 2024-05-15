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قصة وفاء طالب لمعلمه المتوفي .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في لافتة رائعة ، قدم طالب بإحدى مدارس المملكة ، درساً في الوفاء لمعلمه المتوفي .

وأظهر مقطع فيديو ، الطالب وهو يُلقي كلمو عن معلمه المتوفي ، قائلاً : ” أرجو من المعلمين والطلاب الدعاء لأستاذنا الراحل محمد سليمان رحمه الله ، وأن يعفو الله عنه ويسكنه فسيح جناته ” .

كما قام الطالب بدعوة زملائه والمعلمين لتناول الإفطار بنية الصدقة عنه .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ، مشيدين بالطالب ، وعلق أحدهم قائلاً : ” يا حبي لك بسم الله عليه الله يحفظه لأمه وأبوه ” ، بينما قال آخر : ” جزاه الله خير وجعله قرة عين لوالديه وعزاً للإسلام والمسلمين ” .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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