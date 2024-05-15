شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نظيرته السلوفينية والان نبدء بالتفاصيل

مناقشة المستجدات الدولية

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا السيدة تانيا فاجون.وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وتكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.و حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور آل سعود، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الأوروبية بوزارة الخارجية.