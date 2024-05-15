21 ألف مستفيد من تمكين الضمان 2024

وأوضح الضمان أن التمكين هو تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القابلين للتأهيل والقادرين على العمل للاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش، وتوجيههم ليصبحوا منتحين ومستقلين ماديًا عن طريق التنسيق مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي؛ لتطوير واستقطاب البرامج وفرص التمكين، كما يتاح لمستفيد الضمان الاجتماعي تحديد المسار المناسب لمهاراته ومؤهلاته.
تمكين مستفيدي الضمان بالمناطق «المنجز والمستهدف»
• المدينة المنورة
1646
1524
• عسير
1600
1479
• جازان
1458
1347
• القصيم
1252
1173
• نجران
901
810
• تبوك
811
750
• حائل
744
657
• الجوف
442
378
• الحدود الشمالية
408
333
• الباحة
352
279
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