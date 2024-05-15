معالجة التشوهات وغرامات على المُخالفين ببيشة

ضاعفت بلدية بيشة في حملة ميدانية جهودها الرقابية مستهدفة معالجة التشوهات البصرية ومخالفات البناء والرمي العشوائي، مع اتخاذ جميع الإجراءات والغرامات النظامية على المُخالفين، وذلك في المحافظة ومراكزها، بهدف رفع امتثال المباني، وتوفير البيئة المناسبة، والحد من مظاهر التشوهات البصرية المتنوعة.

وتُولي بلدية بيشة اهتمامًا كبيرًا للحد من مُخالفات البناء في المواقع الإنشائية، في إطار سعيها لرفع مستوى الامتثال، وتحسين المشهد الحضري، ورفع وعي المقاولين ومُلاّك المباني، وتنبيههم من ارتكاب المخالفات المرتبطة بأعمال البناء، حيث تم ضبط مخالفات متنوعة، تمثلت في: إلقاء مُخلّفات البناء في أراضي الغير أو في الشوارع، وعدم التعاقد مع ناقل مُخلّفات في أثناء البناء والترميم، فضلا عن عدم وجود أسوار مؤقتة وتغطية واجهات المباني وأعمال تجهيز التشوين «الخلطة الخرسانية»، إلى جانب مخالفات الارتدادات والارتفاعات، ومخالفة التراخيص البلدية الصادرة.

ودعت بلدية بيشة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف هذه الجهود الميدانية من خلال الالتزام التام، والإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «بلدي» أو رقم البلاغات 940.