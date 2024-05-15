تطور مذهل في تنفيذ منتزه 6 فلاجز القدية بالرياض: البناء يتقدم والألعاب تثير الدهشة -صور

تم توثيق تطور مذهل في عملية تنفيذ منتزه 6 فلاجز القدية بالرياض من خلال مجموعة من الصور المذهلة. حيث تُظهر هذه الصور تقدمًا كبيرًا في تنفيذ التخطيط الهندسي للمشروع وبدء أعمال البناء والتشييد.

يتألف المنتزه من 6 مناطق مختلفة تضم 28 لعبة رائعة، بما في ذلك رحلة الصقر التي تُعتبر أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم. كما يشمل المنتزه برج الهبوب الذي سيحطم المزيد من الأرقام القياسية، حيث يُعتبر أعلى لعبة مبنية على مفهوم السقوط الحر في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم المنتزه العديد من عروض التسوق المثيرة، حيث ستتوفر حوالي 28 متجراً وكشكاً للزوار. ولن يقتصر المنتزه على الألعاب فحسب، بل ستتوفر أيضًا مناطق جذب أخرى للاستمتاع والترفيه.