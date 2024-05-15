شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طبيبة بعد مناوبة 24 ساعة في جدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشعل حادث مروري لمواطنة تمتهن الطب ، منصات التواصل الاجتماعي في المملكة .

وكانت الطبيبة عزيزة فطاني عائدة من مناوبة استمرت لـ 24 ساعة ، في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة في أحد مستشفيات مدينة جدة ، عندما تعرضت لحادث سير توفيت على إثره .

وكانت فطاني التحقت قبل أشهر من وفاتها بقسم العناية المركزة لحديثي الولادة ، قادمة من مستشفى آخر للتدريب ضمن متطلبات برنامج الزمالة .

وعلى جانب آخر ، طالب الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين أحزنتهم وفاة الطبيبة الشابة ، بتغيير نظام المناوبات في المستشفيات بالنسبة للأطباء ، خاصة وأن ساعات العمل الطويلة قد تؤثر على حياتهم أو حياة مرضاهم .