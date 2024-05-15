شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني: 4 عقوبات لمخالفي نظام المنافسة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محمد البيز، محامي ومستشار قانوني، إن هناك عقوبات تفرض على مرتكبي الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق.

وأضاف أن النظام نص على أن يعاقب بما لا يزيد عن 10% من إجمالي المبيعات الثانوية محل المخالفة أو بما لا يزيد عن 10 ملايين في حال عدم القدرة على تحديد نسبة 10%، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن العقوبات تشمل أيضا إيقاع بما لا يزيد عن 3 أضعاف المكاسب التي تم تحقيقها من هذه المخالفة، مشيرا إلى أن هناك عقوبة أشد وهي التشهير عبر موقع الهيئة العامة للمنافسة.