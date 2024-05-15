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تراند اليوم : بعد مناوبة 24 ساعة.. وفاة طبيبة سعودية في حادث مروري بجدة

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بعد مناوبة 24 ساعة.. وفاة طبيبة سعودية في حادث مروري بجدة

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صحيفة الخليج 365: توفيت طبيبة سعودية بعد تعرضها لحادث مروري عقب مناوبة لمدة 24 ساعة في أحد المستشفيات بمدينة جدة.

كانت الطبيبة الراحلة، عزيزة فطاني، التحقت بالعمل قبل أشهر من وفاتها بقسم العناية المركزة لحديثي الولادة قادمة من مستشفى آخر للتدريب ضمن متطلبات برنامج الزمالة.

وبعد انتهاء الطبيبة من عملها وخروجها من المستشفى تعرضت لحادث مروري أدى لانقلاب سيارتها ووفاتها متأثرة بإصابات خطيرة.

وتصدر خبر وفاة الطبيبة منصة التواصل الاجتماعي إكس، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
بعد مناوبة 24 ساعة.. وفاة طبيبة سعودية في حادث مروري بجدة
بعد مناوبة 24 ساعة.. وفاة طبيبة سعودية في حادث مروري بجدة
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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