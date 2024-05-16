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تراند اليوم : بالفيديو.. مطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا يكشف عن دوافع محاولة الاغتيال

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صحيفة الخليج 365: كشف يوراج سينتولا، الذي هاجم رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو محاولاً اغتياله، الدافع وراء ما فعله.

وقال سينتولا في مقطع فيديو له بعد القبض عليه أنه أقدم على فعل ذلك بسبب اختلافه مع سياسات فيكو.

من جهة أخرى ذكرت وسائل الإعلام السلوفاكية أن المهاجم كان موظفًا سابقًا في شركة أمنية خاصة ومؤلف ديوان شعر يوراج سينتولا.

وبحسب ما أوردته قناة ماركيزا التلفزيونية المحلية، فقد نجا المهاجم نفسه عام 2016م، من محاولة اغتيال عندما تعرض لهجوم في مركز للتسوق في بلدة ليفيس من قبل شاب كان في حالة سكر.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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