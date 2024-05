شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الموريتاني والان نبدء بالتفاصيل

#المنامة | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك pic.twitter.com/uvej8Mk3H9 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 15, 2024

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)