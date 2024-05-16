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86 ألف طن نفايات بنجران

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رحلت أمانة منطقة نجران خلال الشهر الماضي أكثر من 86000 طن من النفايات إلى المرمى العام للنفايات، للحفاظ على نظافة الأماكن العامة والتخلص من مسببات التلوث.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن عمليات التخلص الآمن من النفايات الناجمة عن رمي المخلفات في الأماكن العامة داخل مدينة نجران، يتم من خلال آليات مكونة من 52 سيارة نظافة، و10 معدات خاصة بأعمال الكنس الآلي الحديث المرتبط بنظام تتبع لمراقبة الضواغط ومساراتها. وخصصت الأمانة غرفة عمليات مشتركة للاستجابة لأي بلاغ أو طارئ يختص بالنظافة والبلاغات المتعلقة بحوادث الطرق ورفع مخلفات الأنقاض والمباني مجهولة المصدر.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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