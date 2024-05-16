شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل خريجة جامعة الحدود الشمالية على تهنئة الأمير فيصل بن خالد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الخريجة المقعدة وفاء الرويلي عن شعورها ، بعدما أقدم أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ، على تهنئتها بمناسبة تخرجها .

وخلال حفل تخرج الدفعة الـ 17 من جامعة الحدود الشمالية ، توجه الأمير فيصل بنفسه إلى الخريجة وقدم لها التهاني بمناسبة تخرجها .

وقالت الخريجة أثناء مداخلتها مع قناة «روتانا خليجية» : “الصراحة شعور مقابلة أمير منطقة الحدود الشمالية كان جداً جميل وملئ بالفرحة والسرور ” .

وبسؤالها عن الصعوبات التي تواجهها وكيفية تجاوزها ، أجابت : ” بفضل الله وبدعم ومساندة أهلي ما كان في صعوبات ، متمنية في نهاية حديثها أن تكون عنصر فعال في المملكة .

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