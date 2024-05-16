تراند اليوم : كانوا يستنوا الفرصة .. بالفيديو : محمد نور يكشف عن مؤامرة وراء خروجه من الاتحاد

صحيفة الخليج 365: كشف لاعب الاتحاد السابق محمد نور، خلال لقاء مع برنامج "المواجهة مع البكيري" ، عن مؤامرات إدارية وشرفية وراء خروجه من نادي الاتحاد .

وقال نور خلال الحلقة : كانوا يبونا نخسر مباراة حتى يقولون "يانور خلاص " ، لكن الحمد لله كل مباراة أرادوا يخرجوني منها لما كنت ألعب أكون أفضل لاعب .

وتابع: كنا مرة معسكرين في إسبانيا ، واجتمعوا مع المدرب " كانيدا " وأخبروه " هذا ما نبغاه " وأن يحاول يستبعدني .

واستكمل: وعندما بدأنا المعسكر وكنت في كل المباريات أسجل أهداف ، فالمدرب قال لهم " كيف هذا ما تبغوه وهو أكبر وأفضل واحد عندكم في الفريق ؟! .. ما في أحسن منه كيف تبغوني أشيله ؟ " .مٌضيفا: يعني هم كانوا يستنوا فرصة .