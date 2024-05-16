شكرا لقرائتكم خبر وكالة الفضاء السعودية وناسا في جلسة حوارية خارج حدود الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جامعة الأمير سلطان أمس الأول في مقرها بالرياض، وفدا مشتركا من وكالة الفضاء السعودية ونظيرتها الأمريكية «ناسا» بحضور الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي ومدير الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية بيل نيلسون، والسفير الأمريكي في المملكة مايكل راتني، ورواد الفضاء السعوديين.

وعقدت جلسة حوارية بعنوان «خارج حدود الأرض.. نحو النجوم» بتنظيم من وكالة الفضاء السعودية وبمشاركة كل من مدير الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية بيل نيلسون، إضافة إلى رواد الفضاء السعوديين ريانة برناوي، ومريم فردوس، وعلي الغامدي حيث ناقشوا موضوعات عدة حول برنامج الفضاء السعودي ورؤية وكالة «ناسا» والتحديات والفرص في استكشاف الفضاء، إضافة إلى دور الرواد في إلهام الأجيال القادمة في مجالات الفضاء الواسعة.

من جهته أشار رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد اليماني إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز التواصل مع الجهات العالمية الرائدة في مجال الفضاء والطيران، كاشفا عن عزم الجامعة إطلاق كلية جديدة تحت مسمى «كلية علوم الفضاء والطيران» وذلك بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لوكالة الفضاء السعودية والحراك الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة بعد إطلاق برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يسعى إلى الإسهام في تطوير هذا القطاع المهم.