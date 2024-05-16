شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جائزة المراعي لتعزيز الابتكار في الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، رئيس المجلس الأعلى لجائزة المراعي للإبداع العلمي، د. منير بن محمود الدسوقي، وصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة شركة المراعي نائب رئيس المجلس الأعلى للجائزة، استراتيجية جائزة المراعي للإبداع العلمي وهويتها الجديدة.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي جرى تطويرها بالشراكة بين "المراعي" و"كاكست"، إلى تعزيز الابتكار في مجال الأمن الغذائي في المناطق الجافة على المستويين المحلي والدولي، بما يُحقق التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، للإسهام في القضاء على تحديات نقص المياه والأمن الغذائي في العالم.

وتتضمن الاستراتيجية إعادة تصميم الجائزة وتطوير هويتها، وتغيير مُسمى الجائزة المحلية لتُصبح بمسمى "جائزة المراعي للابتكار العلمي"، واستحداث فرع دولي لها بمُسمى "جائزة المراعي"، وذلك بالشراكة مع هيئة البحث والتطوير والابتكار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

موافقة المقام السامي

وتُعد جائزة المراعي للإبداع العلمي التي أطلقت عام 2001م بالتعاون بين "المراعي" و"كاكست"، أول جائزة علمية سنوية تحظى بموافقة المقام السامي، واعتماد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالمملكة، لتكريم إنجازات الباحثين المُتميزين في مجال الأمن الغذائي، ودعم المُجتمعات العلمية والابتكارية، وتوجيه الباحثين للانخراط في البحوث العلمية المُرتبطة بمجال الجائزة، وتثقيف الأجيال بشأن الأبحاث والابتكارات المُتميزة.

تعزيز مكانة المملكة

وقال د. الدسوقي: الاستراتيجية الجديدة لجائزة المراعي للإبداع العلمي تُعزز مكانة المملكة العربية السعودية، وتقدُمها في مؤشرات الأمن الغذائي الدولية، وترفع الوعي بأهمية البحوث والابتكارات العالمية التي لها أثر معرفي اقتصادي في الأمن الغذائي بالمناطق الجافة، وتتسق مع أولويات المملكة في البحث والتطوير والابتكار ودعمها لاستدامة البيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأوضح أن الجائزة تدعم المواهب الشابة من العلماء في مجال تعزيز الأمن الغذائي، كما تسلط الضوء على الأعمال الرائدة على المستوى الدولي في أنظمة الغذاء بالمناطق الجافة.

رابط الترشح

ويُمكن الترشح على جائزة المراعي للابتكار العلمي التي تستهدف العلماء الصاعدين والمُتميزين محليًا من حملة درجة الدكتوراة من خلال زيارة هذا الرابط.

كما يُمكن الترشح للأعمال المميزة على جائزة المراعي الدولية بزيارة هذا الرابط.