ضوابط استقدام العمالة وتوضيح مهم بشأن المبلغ الإضافي

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج مساند نقطة مهمة بشأن ضوابط استقدام العمالة، مؤكدًا أنه يمكن التعاقد مع مكتب/ شركة الاستقدام إلكترونيًّا من خلال الحساب لدى مساند.

ضوابط استقدام العمالة

وتابع مساند عبر منصة إكس، مساء الأربعاء: أنه لا يحق للمكتب طلب مبلغ إضافي أعلى من التكلفة المتفق عليها في العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة.

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خطوات طلب التأشيرة

ويتم تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية في حال توفر ضوابط استقدام العمالة من خلال ما يلي:

يقوم الشخص الراغب في الاستقدام بتسجيل الدخول لحسابه لدى مساند.

الضغط على اسمك الشخصي

الانتقال إلى لوحة التحكم

الدخول إلى طلبات التأشيرات.

تحديد المهنة المطلوبة

اختيار الجنسية

تحديد نوع العامل المطلوب (ذكر / أنثى).

استكمال تعبئة الحقول في المنصة.

نقل الخدمات عبر مساند

وفي وقت سابق كشف البرنامج عن خطوات نقل كفالة العمالة، مشيرًا إلى أن صاحب العمل الحالي هو من يجب عليه تقديم الطلب من خلال المنصة عن طريق الخطوات التالية:

يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة.

بعد ذلك ينتقل الطلب مرة أخرى إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

ضوابط منح تأشيرات استقدام العمالة المنزلية

متابعات الخليج 365 ومن في حكمه

تشتمل فئة متابعات الخليج 365 ومن في حكمه (السعوديين، الخليجيين، القبائل النازحة، زوجة متابعات الخليج 365، أم متابعات الخليج 365، حاملي الإقامة المميزة).

ويسمح للمواطنين ومن في حكمهم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية وفق القدرة المالية على ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 24 سنة لـ الأعزب/العزباء. ذوي الإعاقة.

يتم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة وفق القدرة المالية، على أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على تأييد من التأهيل الشامل.

المقيم ومن في حكمه

تشتمل فئة المقيم ومن في حكمه الأفراد غير السعوديين، الأفراد المستثمرين ومن لم يدرج في فئة متابعات الخليج 365 ومن في حكمه

التأشيرة البديلة

يسمح بإصدار التأشيرة البديلة في حال كان خروج العامل/ة خروج نهائي خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا (3 شهور) من دخول العامل لأول مرة، على أن تكون المهنة من إحدى المهن التالية: عاملة منزلية، سائق خاص.