شكرا لقرائتكم إصابة شخصين في حريق مبنى بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أخمد الدفاع المدني في المدينة المنورة، مساء اليوم الأربعاء، حريقًا في مبنى بحي الخليل، نتج عنه إصابة شخصين.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، فيما لم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

قد يهمّك أيضاً

جهود المدني

ويأتي ذلك في إطار الجهود النوعية المبذولة لسرعة لاستجابة لمثل هذه الحوادث ومباشرتها في توقيت قياسي؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.