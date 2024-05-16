استعدادات لقطارات المشاعر والحرمين

أشرفت الهيئة العامة للنقل، على قياس مدى الجاهزية لقطار المشاعر المقدسة، وقطار الحرمين السريع، والقطار الآلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك تزامنًا مع قرب موسم الحج لهذا العام 1445هـ، حيث تضمنت عمليات الإشراف والرقابة زيارات ميدانية لمحطات قطار المشاعر المقدسة، والتي تتكون من 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة، ترتبط بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كيلومترًا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لقطار المشاعر المقدسة 72 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، ويهيئ أكثر من 2000 رحلة؛ تسهم في تسهيل حركة تنقل ضيوف الرحمن من مواقعهم وإليها.

كما شملت الزيارات الميدانية الوقوف على مدى جاهزية قطار الحرمين السريع بجدة، الذي يتكون من 5 محطات و35 قطارًا، حيث يتجاوز عدد الرحلات لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج أكثر من 3.8 آلاف رحلة، ليضيف بذلك تجربة تنقل مريحة وسهلة.

كما وقفت الهيئة على قياس مدى الجاهزية لقطار الناقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، والذي يسهم في تنقل المسافرين وحجاج بيت الله الحرام داخل مبنى المطار الجديد (الصالة 1) من منطقة إجراءات السفر إلى منطقة صالات السفر الدولية والعكس، ويبلغ طول مسار الناقل الآلي 750مترًا، وبطاقة استيعابية تبلغ 4000 مسافر في الساعة في الاتجاه الواحد، مزودًا بأحدث الأنظمة والتقنيات لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمسافرين.