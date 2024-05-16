شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب تغير الفصول وعدد ساعات النهار والليل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق سبب تغير الفصول وعدد ساعات النهار والليل.

وقال الزعاق أن الشمس ترسل لنا الضوء والدفء والحرارة، فالصيف تكون الأجواء حارة بسبب طول النهار، أما في الشتاء برد لأن عدد ساعات النهار قصيرة.

وأضاف الزعاق أنه عند تساوي عدد ساعات الليل مع النهار تعادل الأجواء، مشيراً إلى أن القطبين الشمالي والجنوبي متجمدين لأن الشمس تغيب عنهم لمدة ستة شهور.