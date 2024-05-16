تراند اليوم : بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد غادر إلى البحرين للمشاركة في اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

صحيفة الخليج 365 - واس : صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي"

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا اليوم الخميس 8 / 11 / 1445هـ الموافق 16 / 5 / 2024م، لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيعقد في مملكة البحرين.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،،،