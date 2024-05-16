تراند اليوم : عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلازل بقوة 8 درجات.. ويحدد موعد ومكان حدوثها

صحيفة الخليج 365: حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من زلازل قوية خلال الأسبوع القادم.

وشارك هوغربيتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، فيديو نقلا عن الهيئة الفلكية SSGEOS التي يرأسها يشرح فيه إمكانية وقوع هزات أرضية في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنها قوية وقد تصل إلى 7 أو 8 درجات.

وأوضح: من المرجح أن يؤدي التقارب بين هندسة الكواكب والقمر في الفترة بين 17 إلى 18 مايو الجاري وحتى في الفترة من 22 إلى 23 مايو إلى وقوع زلازل عنيفة.

وتابع: من المحتمل أن تصل قوتها إلى 7 إلى 8 درجات على مقياس ريختر، وتعتبر الزلازل التي تفوق الدرجة السابعة في الأغلب زلازل مدمرة.