شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار التثقيف الصحي شرط الحصول على الشهادة الصحية للطاهي والحلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والإسكان، دليل متطلبات الشهادة الصحية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف توضيح متطلبات إصدار وتجديد وإلغاء الشهادة الصحية ويحدد الفئات المستهدفة.

وحدد الدليل 9 فئات مستهدفة للحصول على الشهادة الصحية لمدة سنة ميلادية كاملة وهي أنشطة الغذاء والصحة العامة، والفعاليات والأنشطة الموسمية، ومواسم رمضان والحج والعمرة والزيارة، وتوصيل الطالبات أو عبر التطبيقات الالكترونية، والعربات المتنقلة والثابتة ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم، والخدمة المنزلية للمنشآت الغذائية والصحة العامة، والأنشطة التي تتطلب شهادة صحية ولا تخضع لإشراف الوزارة.

وأوضحت الوزارة متطلبات الشهادة الصحية والتي تتضمن أن يكون المستفيد مصرح له بالعمل نظاماً وفق نظام العمل، وأن يكون لائقًا صحياً بتقرير طبي، وتسديد رسوم الشهادة الصحية. متطلبات التثقيف الصحي

ألزم الدليل في متطلبات اختبار التثقيف الصحي أن تكون المهنة والنشاط مدرجة في قائمة المهن والأنشطة، وأن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الصحية.

وأكد الدليل على المتقدم الحصول على المواد التثقيفية أو مواد التدريب المرئي المجانية التي توفرها الوزارة أو الالتحاق ببرنامج التثقيف الصحي التي تقدمه المراكز والمعاهد المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني قبل الخضوع للاختبار.

واشترط اجتياز اختبار التثقيف الصحي يسري على العاملين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الغذاء أو الصحة العامة وعلى سبيل المثال «الطاهي، الحلاق، مصفف الشعر». المحظورات في الدليل

حظر الدليل ممارسة مهنة تتعامل مع الغذاء أو الصحة العامة بشكل مباشر دون اجتياز اختبار التثقيف الصحي مثل موظف استقبال يقوم بتحضير الطعام أو كاشير يقوم بالحلاقة دون الحصول على تثقيف صحي.

وأوضح أنه في حال عدم اجتياز المستفيد للاختبار للمرة الأولى فإنه يمنح فرصة أخرى لإعادة الاختبار مجاناً، وفي حالة عدم اجتيازه للمرة الثانية يدفع قيمة إعادة الاختبار بتكلفة وقدرها «150» ريال، وفي حال عدم الاجتياز يتم دفع تكلفة الاختبار من جديد.

وألزم الدليل المرخص لهم اجتياز اختبار التثقيف الصحي كل «3 سنوات».