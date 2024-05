شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة بالقمة العربية بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

مشاركة السعودية في القمة العربية بالبحرين

الدمام - شريف احمد - غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية بالبحرين. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيانا قال فيه:بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا اليوم الخميس 8 / 11 / 1445هـ الموافق 16 / 5 / 2024م، لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيعقد في مملكة البحرين.حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،،،