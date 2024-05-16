تبدأ الواحدة والنصف والختام في الرابعة.. جدول أعمال #القمة_العربية بـ #البحرين #اليوم | #القمة_العربية_33 | #قمة_البحرين | #القمة_العربية_في_البحرين للتفاصيل | https://t.co/QSnm58fENB pic.twitter.com/QYl5muFqVy

شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة بالقمة العربية بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.