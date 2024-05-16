شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": يحذر من رياح شديدة وأتربة على بعض المناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الخميس، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم /ساعة على محافظات جدة ورابغ والليث والقنفذة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.

طقس الباحة

نبّه من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. طقس عسير

فيما حذر المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً. طقس حائل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، أيضًا من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل‏، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ‏تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏.‏ وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى ‏الساعة ‏العاشرة ‏مساءً‏.‏