تراند اليوم : لا تتجاهلها.. الكشف عن 8 أعراض غير عادية تشير إلى الإصابة بالسكري

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن الأعراض غير العادية التي تشير إلى الإصابة بالسكري، وفقًا لموقع "Healthline".

الالتهابات المتكررة

تتراجع قدرة الجهاز المناعي على التصدي للبكتيريا والفيروسات والفطريات مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات التالية بشكل متكرر: "الالتهابات المهبلية وعدوى الخميرة والتهابات المثانة، والالتهابات الجلدية".

مشاكل في الرؤية

الشعور بضبابية الرؤية أو صعوبة التركيز على الأشياء.

الدوخة

كثرة التبول المرتبطة بارتفاع سكر الدم قد تؤدي إلى الإصابة بالجفاف، ومع انخفاض السوائل بالجسم، تتأثر وظائف الدماغ سلبًا، مما يسبب الشعور بالدوخة.

الغضب

قد يدل الغضب على الإصابة بداء السكري، لأن اضطراب مستويات سكر الدم تُحدِث تغيرات سريعة في الحالة المزاجية

الحكة

لا تشير الحكة إلى وجود مشكلة في الجلد فقط، بل تنذر أحيانًا بخطر الإصابة بداء السكري

العجز الجنسي

لداء السكري تأثيرات سلبية على الصحة الجنسية عند الرجال، حيث يؤدي ارتفاع سكر الدم إلى تلف الأعصاب المتحكمة في العضو الذكري والأوعية الدموية المغذية له، مما يسبب ضعف الانتصاب.

رائحة الفم الكريهة

يجعل السكري رائحة الفم أشبه برائحة الفاكهة أو طلاء الأظافر.

الغثيان

يمنع تلف الأعصاب الناجم عن السكري الجسم من نقل الطعام بصورة صحيحة إلى الأمعاء، مما يؤدي إلى ارتجاعه إلى المعدة،